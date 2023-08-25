В Петербург начали поставлять трамваи с искусственным интеллектом

«Усть-Катавский вагоностроительный завод», входящий в корпорацию Роскосмос, начал поставлять в Санкт-Петербург низкопольные трамваи, оснащенные элементами искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе компании.

23 августа первый такой трамвай прибыл в Петербург. В компании уточнили, что новые трамваи оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием. В частности, у трамваев будет транспортная информационная система, система видеорегистрации и видеонаблюдения, система кругового обзора, обеспечения активной безопасности и помощи водителю, система контроля за состоянием водителя.

Кроме того, в поставляемых по контракту с СПб ГУП «Горэлектротранс» трамваях установлена система активной безопасности и помощи водителю Cognitive Tram Pilot на основе элементов искусственного интеллекта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что УКВЗ поставит в Санкт-Петербург 14 трамваев за 1,3 млрд рублей.

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