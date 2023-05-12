УКВЗ поставит в Санкт-Петербург 14 трамваев за 1,3 млрд рублей

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») изготовит партию полностью низкопольных трамваев для Санкт-Петербурга. Предприятие стало победителем электронного аукциона на поставку 14 вагонов, сообщает пресс-служба УКВЗ.

По данным портала госзакупок, начальная цена контракта по тогам, объявленным Санкт-петербургским государственным унитарным предприятием городского электрического транспорта, составляет 1,3 млрд руб. На конкурс поступила всего одна заявка, признанная соответствующей условиям конкурса.

Партия трамваев должна быть изготовлена и поставлена в 2023-2024 годах. По данным УКВЗ, вагоны, которые предприятие изготовит для Санкт-Петербурга, обладают рядом конструкционных и технологических особенностей и преимуществ. В частности, будет обновлена кабина водителя и пульт управления, увеличен автономный ход и усовершенствована система накопления энергии при рекуперативном импульсном торможении для ее последующего использования в процессе разгона, а также для снижения потребляемой мощности от тяговых подстанций. Кроме того, пассажирский салон оснащен элементами декоративной подсветки.

По словам генерального директора УКВЗ Романа Новикова, победа в этих торгах означает готовность завода соответствовать нестандартным техническим требованиям города, который имеет одно из крупнейших трамвайных хозяйств в России. Вагоны УКВЗ уже эксплуатируются в Санкт-Петербурге.