Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в Кливленде

Екатерина Александрова обыграла китаянку Ван Синьюй в четвертьфинале турнира в американском Кливленде. Игра продлилась 1 час 56 мин и закончилась со счетом 5:7, 6:0, 7:5 в пользу россиянки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В полуфинале 28-летняя Александрова встретится с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсией и китаянкой Чжу Линь. Призовой фонд турнира превышает $270 тыс.

Александрова занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету четыре победы на турнирах WTA. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Лаура Кеффер