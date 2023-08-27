Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя стоимость вторичной недвижимости (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Август 2022
|Июль 2023
|Август 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|311,3
|305,5
|310,2
|1,50%
|-0,40%
|Санкт-Петербург
|208,6
|201,9
|204,5
|1,30%
|-2,00%
|Казань
|143,6
|147,4
|152,5
|3,50%
|6,20%
|Нижний Новгород
|116,8
|123
|125,3
|1,90%
|7,30%
|Краснодар
|118,7
|123,3
|124,5
|1,00%
|4,90%
|Ростов-на-Дону
|103,6
|116,1
|119,1
|2,60%
|15,00%
|Новосибирск
|110,5
|116,3
|118,1
|1,50%
|6,90%
|Екатеринбург
|104,8
|114,6
|115,3
|0,60%
|10,00%
|Самара
|102,1
|108,7
|113
|4,00%
|10,70%
|Красноярск
|97,5
|108,1
|111,5
|3,10%
|14,40%
|Уфа
|101,9
|109,4
|111,1
|1,60%
|9,00%
|Омск
|85,9
|96,3
|98,2
|2,00%
|14,30%
|Пермь
|83,7
|93
|95,5
|2,70%
|14,10%
|Воронеж
|86,8
|90,3
|91,1
|0,90%
|5,00%
|Волгоград
|79,9
|88,6
|90,4
|2,00%
|13,10%
|Челябинск
|65,2
|79,2
|82
|3,50%
|25,80%
|Московская область
|159,9
|158
|159,1
|0,70%
|-0,50%
|Ленинградская область
|133,1
|126
|125,9
|-0,10%
|-5,40%