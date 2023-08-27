Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя стоимость вторичной недвижимости (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Август 2022 Июль 2023 Август 2023 За месяц За год Москва 311,3 305,5 310,2 1,50% -0,40% Санкт-Петербург 208,6 201,9 204,5 1,30% -2,00% Казань 143,6 147,4 152,5 3,50% 6,20% Нижний Новгород 116,8 123 125,3 1,90% 7,30% Краснодар 118,7 123,3 124,5 1,00% 4,90% Ростов-на-Дону 103,6 116,1 119,1 2,60% 15,00% Новосибирск 110,5 116,3 118,1 1,50% 6,90% Екатеринбург 104,8 114,6 115,3 0,60% 10,00% Самара 102,1 108,7 113 4,00% 10,70% Красноярск 97,5 108,1 111,5 3,10% 14,40% Уфа 101,9 109,4 111,1 1,60% 9,00% Омск 85,9 96,3 98,2 2,00% 14,30% Пермь 83,7 93 95,5 2,70% 14,10% Воронеж 86,8 90,3 91,1 0,90% 5,00% Волгоград 79,9 88,6 90,4 2,00% 13,10% Челябинск 65,2 79,2 82 3,50% 25,80% Московская область 159,9 158 159,1 0,70% -0,50% Ленинградская область 133,1 126 125,9 -0,10% -5,40%