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Коммерсантъ FM
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Ресторан отеля Cheval Blanc St-Tropez отметил 10 звездных лет

Гастрономический ресторан La Vague d’Or в отеле Cheval Blanc St-Tropez уже в течение десяти лет является обладателем трех звезд гида Michelin. Впервые La Vague d’Or был отмечен двумя звездами в 2010 году, а спустя три года был удостоен и третьей. В честь юбилея шеф-повар Арно Донкель подготовил авторское меню, воплотившее кулинарную историю прошедшего десятилетия. В рамках состоявшегося в августе праздничного ужина гости имели возможность наблюдать исключительную презентацию каждого блюда и насладиться индивидуально подобранными винами на живописном берегу Средиземного моря.

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Шеф-повар Арно Донкель

Шеф-повар Арно Донкель

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Шеф-повар Арно Донкель

Елизавета Федутинова

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