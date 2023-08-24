Ресторан отеля Cheval Blanc St-Tropez отметил 10 звездных лет

Гастрономический ресторан La Vague d’Or в отеле Cheval Blanc St-Tropez уже в течение десяти лет является обладателем трех звезд гида Michelin. Впервые La Vague d’Or был отмечен двумя звездами в 2010 году, а спустя три года был удостоен и третьей. В честь юбилея шеф-повар Арно Донкель подготовил авторское меню, воплотившее кулинарную историю прошедшего десятилетия. В рамках состоявшегося в августе праздничного ужина гости имели возможность наблюдать исключительную презентацию каждого блюда и насладиться индивидуально подобранными винами на живописном берегу Средиземного моря.

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Елизавета Федутинова