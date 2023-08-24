Курский губернатор сообщил об обстрелах ВСУ Елизаветовки и Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня, 24 августа, вечером под обстрел ВСУ попали село Елизаветовка и поселок Теткино.

По словам главы региона, в Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы, пробита газовая труба. В Теткино, по данным господина Старовойта, зафиксировано «три прилета мин», пострадавших и разрушений нет.

Сейчас в Елизаветовке и Теткино работают сотрудники аварийных служб. Губернатор добавил, что жителям поврежденных домов будет оказана помощь с ремонтом.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».