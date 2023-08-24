Наместник Александро-Невской лавры освобожден от должности

В четверг, 24 августа, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Священного Синода Русской православной церкви. На нем был принят ряд решений — в частности, утверждено освобождение от занимаемой должности наместника Александро-Невской лавры Назария, который ранее имел сан епископа Кронштадтского. Теперь священнослужитель будет именоваться епископом Никольским и Кузнецким, сообщается на сайте московского патриархата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Руководить Александро-Невской лаврой, согласно решению синода, теперь будет епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, который ранее служил в Мордовии. Ему присвоено церковное звание епископа Кронштадтского.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга одобрили передачу РПЦ здания Благовещенской усыпальницы на территории Александро-Невской лавры. До недавнего времени она находилась в оперативном управлении СПб ГУК «Государственный музей городской скульптуры» и была открыта для посещений.

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