Наместник Александро-Невской лавры освобожден от должности

В четверг, 24 августа, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Священного Синода Русской православной церкви. На нем был принят ряд решений — в частности, утверждено освобождение от занимаемой должности наместника Александро-Невской лавры Назария, который ранее имел сан епископа Кронштадтского. Теперь священнослужитель будет именоваться епископом Никольским и Кузнецким, сообщается на сайте московского патриархата.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Руководить Александро-Невской лаврой, согласно решению синода, теперь будет епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, который ранее служил в Мордовии. Ему присвоено церковное звание епископа Кронштадтского.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга одобрили передачу РПЦ здания Благовещенской усыпальницы на территории Александро-Невской лавры. До недавнего времени она находилась в оперативном управлении СПб ГУК «Государственный музей городской скульптуры» и была открыта для посещений.