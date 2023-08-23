Смольный одобрил передачу РПЦ Благовещенской усыпальницы в Александро-Невской лавре

Власти Санкт-Петербурга одобрили передачу Русской православной церкви здания Благовещенской усыпальницы на территории Александро-Невской лавры. До недавнего времени она находилась в оперативном управлении СПб ГУК «Государственный музей городской скульптуры» и была открыта для посещений.

О том, что комитет имущественных отношений выпустил в среду, 23 августа, распоряжение о передаче помещения церкви, сообщает «Деловой Петербург». «В соответствии с положениями ФЗ №327-ФЗ и информацией, представленной в архивных справках государственных исторических архивов, помещение относится к имуществу религиозного назначения»,— цитирует издание официальный ответ КИО.

В комитете также уточнили, что обращение РПЦ по этому поводу поступило 18 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в своем обращении в Смольный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отмечал, что помещение площадью около 470 кв. м предлагается использовать «в соответствии с целями деятельности епархии, определенными в соответствии с ее уставом».

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