Как сложилась дальнейшая судьба Яна-Эрика Ульссона

За нападение на банк и захват заложников Ульссон был приговорен к десяти годам тюрьмы. В 1980 году он был освобожден досрочно за хорошее поведение и больше к уголовной ответственности не привлекался.

В тюрьме Ульссон увлекся творчеством — начал писать мемуары и художественную литературу. После выхода на свободу он занимался свиноводством, изготовлением мебели, работал тренером по дзюдо, чинил и продавал подержанные автомобили.

В тюрьме он вступил в брак с женщиной, с которой познакомился по переписке. После развода женился второй раз — на уроженке Таиланда. Переехал в Таиланд и прожил в этой стране 15 лет. Ульссон выучил тайский язык, открыл продуктовый магазин, занимался сельским хозяйством и животноводством, стал буддистом. В 2011 году семья переехала в Швецию. Ульссон открыл автомастерскую, а его жена стала владелицей магазина цветов.

Через 40 лет после событий в банке Ульссон извинился за захват заложников. Но при этом он гордится тем, что «изобрел стокгольмский синдром».