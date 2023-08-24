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Замминистра здравоохранения Самарской области вменяют получение взятки на 15 млн

В отношении заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Фото: Минздрав Самарской области

Фото: Минздрав Самарской области

По данным следствия, замминистра потребовал от директора компании передать ему 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн руб. В этом году директор указанной организации передал чиновнику через третье лицо часть взятки в размере 8 млн руб. Оставшуюся часть в размере 7 млн руб. замминистра получил от руководителя компании через других лиц уже в рамках «оперативного эксперимента».

Подробнее – в материале «Ъ-Волга» «Замминистра заявил о непричастности».

Ани Айвазян

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