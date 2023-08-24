В отношении замминистра здравоохранения Самарской области возбудили новое уголовное дело

В отношении заместителя министра здравоохранения Самарской области – руководителя департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбека Майрамукаева возбуждено новое уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взятки, сообщают источники «Ъ» в правоохранительных органах.

В ближайшее время УФСБ России по Самарской области опубликует официальную информацию по указанному делу.

В начале августа замминистра арестовали на месяц в рамках другого уголовного дела. Чиновника обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ два эпизода). Уголовное дело связано с организацией госзакупок для нужд больницы им. В. Д. Середавина.

Подробнее – в материале «Ъ-Волга» «Замминистра заявил о непричастности».