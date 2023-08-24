В петербургских школах начнут применять методики «Сириуса»

Несколько школ Санкт-Петербурга войдут в совместный проект Смольного и образовательного центра «Сириус» по профессиональной переподготовке педагогов. Об этом на городском педагогическом совете заявил губернатор города Александр Беглов.

Для реализации проекта через процедуру конкурса будут выбраны несколько школ, которые уже в этом учебном году могут начать работу по этим методикам.

Образовательный центр «Сириус» создан Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры. Фонд учрежден в 2014 году российскими деятелями науки, спорта и искусства.Ежемесячно из всех регионов России в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около миллиона детей пойдут в детские сады, школы и колледжи Санкт-Петербурга с 1 сентября 2023 года.

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