Первый «Метеор-120Р» для Нижегородской области спущен на воду

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева (ЦКБ по СПК) 24 августа спустило на воду «Метеор-120Р», предназначенный для Нижегородской области. По данным областного правительства, это первое судно, построенное для региона в рамках соглашений с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Ранее ЦКБ по СПК построило и передало Нижегородской области несколько судов на подводных крыльях «Валдай-45Р».

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После спуска на воду судну предстоит пройти испытания и процедуру оформления необходимых документов. После этого оно будет осуществлять речные рейсы до Костромы, Ярославля, Казани и Ульяновска.

По словам губернатора Глеба Никитина, пассажирские перевозки на СПК пользуется огромной популярностью у жителей. «"Метеор" даст возможность запустить и развивать межрегиональные маршруты. Развитие этого направления поддержал президент России Владимир Путин. Суда на подводных крыльях сейчас переживают второе рождение. Хочется поблагодарить весь коллектив ЦКБ имени Алексеева за реализацию проекта, за готовность воплощать мечту в жизнь, создавать новое»,— отметил глава региона.

Скорость до 75 км/ч с запасом хода более 700 км позволяют «Метеорам» работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах, которые по высоте волны бывают непреодолимы для «Валдая-45Р».

Как писал «Ъ-Приволжье», на выездном совещании совета Госдумы на верфи ЦКБ по СПК в Чкаловском районе Глеб Никитин предложил продумать меры господдержки для создания единой сети перевозок на СПК по Волна на участке от Рыбинска до Астрахани. На создание такой маршрутной сети потребуется 51 «Валдай-45Р» и 25 «Метеоров-120Р».

Андрей Репин