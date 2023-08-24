«Многополярный мир почти построен»

Теперь мы как футбольная команда — так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предстоящее расширение БРИКС. К основной пятерке добавляются еще шесть участников. Официальное приглашение вступить в организацию получили Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Таков основной итог саммита в Йоханнесбурге. Следующая встреча БРИКС пройдет через год в Казани при российском председательстве. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе по-прежнему считает, что создать альтернативу западным альянсам будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новые члены БРИКС — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Расширение поддерживали не все, изначально выступали против Индия и Бразилия, однако в итоге после непростых консультаций согласились. Почему они возражали? Допустим, прием в Евросоюз — долгая бюрократическая процедура, к кандидатам предъявляются требования — во многом жесткие — как в экономической, так и в политической части.

А здесь мы все такие разные, непохожие и даже порой друг другу враждебные и соглашаемся на интеграцию. Зачем? Главная цель — избавиться от западного диктата, создать альтернативную систему отношений и, в частности, независимый от доллара и евро механизм расчетов. И тогда никакие санкции уже не страшны. По крайней мере, так принято считать.

И вот он — многополярный мир практически построен. И в нем нет колонизаторов, этих надоевших нотаций о правах человека, свободе слова и собраний и тому подобного, что иногда очень раздражает.

Почему Эфиопия и Египет? Потому что Африка — самый перспективный нынче континент. Ресурсы на Земле потихоньку заканчиваются, а там они еще остаются, и в большом количестве, так что будем совместно осваивать.

Что касается России, проблема в том, что страна так до конца и не определилась, с кем она — с Западом, Востоком, Глобальным Югом или же большим Севером. Застряли мы где-то между часовыми поясами. Кто мы на самом деле? Нет ответа на соответствующий вопрос. И коллеги по БРИКС подобное прекрасно понимают. Сильны еще в Российской Федерации прозападные настроения.

Да и как им не быть, если столица наша белокаменная в европейской части находится? И Северная культурная тоже, равно как и карман — Нижний Новгород — там же. А элита наша так называемая по-прежнему Париж и Лондон любит. Скучает. А иные все равно там проживают, так сказать, на постоянной основе, несмотря на санкции и другие трудности, терпят. И где в таком случае гарантии, что через какое-то время мы не развернемся назад?

Есть такое понятие, как дружить назло: раз вы нас не любите, пойдем к вашим стратегическим конкурентам. Если же передумаете, хорошо попросите, тогда, подумав, наверное, все-таки возвернемся. И на Западе об этом знают, поэтому и дальше будут строить козни, искушать своими благами — игрушками диковинными, интернетами всякими. Не каждый устоять сможет.

У Никиты Михалкова есть фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» — вот прямо по делу название. Более того, они же не только Россию искушают, но и Иран, и Индию, да и с Китаем на $1 трлн торгуют. И сидеть сложа руки они, конечно же, не будут. А может быть, в этом и есть главный замысел БРИКС: надавить как следует на Запад, чтобы каждого из участников лучше слышал. Этакая общая большая дружба назло. Так что непросто все с этим новым объединением, ох как непросто.

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