В Тюмени орденами Мужества посмертно наградили десять бойцов СВО

Семьям десяти погибших в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов из Тюменской области вручили ордена Мужества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.
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Ордена семьям бойцов передал военный комиссар Ленинского и Восточного административных округов города Алексей Репин. Он наградил старших лейтенантов Даниила Деева и Рината Рафикова; сержанта Александра Ефимова; младших сержантов Григория Демина, Александра Соколова и Максима Торопова; рядовых Сергея Ботаногова, Семена Тимофеева, Никиту Ушакова и Виктора Падина.
Напомним, в Березняковском районе Тюмени в честь погибших в зоне СВО десантников появятся две улицы. Их назовут именами Андрея Огибалова и Владимира Гоненко.