Отрицавшего холокост петербуржца приговорили к принудительным работам на 2 года

Санкт-Петербургский городской суд поговорил Алексея Наумова, признанного виновным в нескольких эпизодах реабилитации нацизма, к принудительным работам на 2 года с удержанием 20% из зарплаты в доход государства. Об этом 24 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как значится в материалах дела, 13 ноября 2020 года Наумов в комментарии в соцсети «Вконтакте» высказывался об отрицании Холокоста. Для аргументации своей позиции он приводил ссылки на труды лидера Британского союза фашистов Освальда Мосли, а также работы исследователей-отрицателей Холокоста Роберта Форрисона и Урсулы Хавербек (признаны отечественными авторами фальсификаторами истории).

8 января 2022 года Наумов прокомментировал пост в память о погибшем националисте Егоре Просвирнине, где одобрительно отозвался об исторических преступлениях, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также привел ссылки на книгу Гитлера «Майн Кампф», признанную экстремистским материалом на территории РФ.

12 января 2022 года Наумов вновь отрицал Холокост, разместив комментарий «Вконтакте», оскорбляющий память Зои Космодемьянской.

Наумов признал вину и раскаялся в содеянном. На заседании он рассказал, что переделывает свои нацистские татуировки. Если раньше на его груди была свастика, то теперь там «солнышко».

Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 20% из заработной платы в доход государства с запретом размещать материалы в интернете в течение 3 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге начались обыски у членов нацистской группировки «Белая масть».

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