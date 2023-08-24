В Петербурге начались обыски у членов нацистской группировки «Белая масть»

Силовики в Санкт-Петербурге и Москве проводят обыски у членов нацистской группировки «Белая масть», которую связывают с «Русским добровольческим корпусом» (запрещенное в РФ террористическое движение), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника издания, движение занимается тем, что привлекает к совершению преступлений осуждённых за убийства и теракты радикалов.

В состав группировки входят члены многих известных в России ультраправых движений, в том числе запрещенных в РФ: «Боевая организация русских националистов», «Формат-18», «Боевая террористическая организация», «Реструкт» и NS/WP.

Лидером «Белой масти» называют Артема Цеппа. В 2014 году он был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у петербургского координатора движения «Голос» прошли обыски.

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