Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев: имя Пригожина вписано в историю навеки

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев (ЛДПР), который по контракту служит командиром батальона в зоне СВО, высказался по поводу гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Фигура Пригожина сложная и очень противоречивая. Поэтому настоящую оценку ему и его деяниям может дать только время. Но я уверен в одном - в историю его имя уже вписано навеки!»,— заявил депутат в своем Telegram-канале.

Он признался, что лично не был с ним знаком, «но знаком с его детищем — бойцами группы "Вагнер"».

«Хочу сказать одно: более подготовленной, слаженной и организованной в военном отношении структуры я в зоне СВО не встречал»,— оценил Эдуард Шарафиев деятельность структуры господина Пригожина.

Ранее депутат Госдумы от Чувашии Ирина Филатова (фракция КПРФ) выразила соболезнования в связи с гибелью основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, назвав их «яркими, неординарными личностями, воинами, не оставлявшими весь мир равнодушным».