Депутат Госдумы от Чувашии Филатова выразила соболезнования по поводу гибели Пригожина

Депутат Госдумы от Чувашии Ирина Филатова (фракция КПРФ) выразила соболезнования в связи с гибелью основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

«Не вдаваясь в конспирологические теории, кто и за что... Яркие, неординарные личности, воины, не оставлявшие весь мир равнодушным, закончили свой жизненный путь. Мои соболезнования»,— написала она в своем Telegram-канале под ником «Красная Фурия (Ирина Филатова)».

Напомним, вечером в среду, 23 августа, в Тверской области разбился частный бизнес-джет Embraer, на борту которого находились 10 человек, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, командира ЧВК Дмитрия Уткина, а также других представителей ЧВК и трех членов экипажа — двух пилотов и бортпроводницы.

В СКР возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации транспортного средства, приведшее по неосторожности к гибели двух и более лиц). Между тем эксперты говорят, что причиной гибели может быть либо боевое поражение самолета, либо взрыв на его борту.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к этому крушению. «Мы точно не имеем к этому отношения»,— сказал он.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"