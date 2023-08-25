Александру Усику подложили кожуру

В субботу во Вроцлаве нынешний король супертяжелого веса Александр Усик будет защищать чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в бою против очень специфического оппонента. Британец Даниэль Дюбуа, в отличие от своего соотечественника, предыдущего соперника украинца Энтони Джошуа, не обладает хорошей «школой», зато обладает страшным по эффективности ударом, выручающим его в непростых ситуациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Дюбуа (на фото) демонстрировал свои нокаутерские способности на противниках, которые в сравнении с Александром Усиком выглядят удобными мишенями

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images Даниэль Дюбуа (на фото) демонстрировал свои нокаутерские способности на противниках, которые в сравнении с Александром Усиком выглядят удобными мишенями

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images

Вроцлавский матч родился на обломках куда более интересного боя. Статус короля среди супертяжеловесов Александр Усик, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), завоевал, одержав в 2021 и 2022 годах две подряд сенсационные победы над его прежним обладателем Энтони Джошуа, отняв у того пояса Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации. И вообще-то этим летом он должен был биться за четвертый — Всемирного боксерского совета (WBC), то есть за звание чемпиона абсолютного, с еще одним безумно популярным британским боксером Тайсоном Фьюри. Но в переговорах по его организации, обреченных вроде бы, учитывая прелесть стоящих на кону призов — имиджевых и денежных,— на успех, что-то пошло не так, и бой как минимум отложили на крайне неопределенный срок.

Фьюри уже договорился о странном поединке со сбежавшим из UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах, Франсисом Нганну, а Усику WBA подсунула своего «регулярного» чемпиона Даниэля Дюбуа.

Дальше должен, по идее, следовать набор банальностей. Ну, например, насчет того, что Александру Усику судьба словно специально подкидывает для расправы одного британского боксера за другим. С предыдущей категорией он попрощался выигрышем у Тони Беллью. Потом, «размявшись» в категории новой на американце Чаззе Уизерспуне, одолел Дерека Чисору и Энтони Джошуа. А между прочим, никому из экспертов не приходит в голову ставить Дюбуа в смысле класса рядом с этими боксерами. С Джошуа, замечательным атлетом со всеми полагающимися элитному супертяжу навыками, которые так и не помогли ему сладить с тонким, хитрым, подвижным Усиком,— так уж точно. На фоне соотечественника слегка корявенький, без вразумительного бэкграунда и к тому же только недавно залечивший серьезную травму колена Дюбуа смотрится жутко сырым. Да что там: он смотрится классической жертвой, так и просящейся в пасть хищнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик

Фото: Yui Mok / PA Images / Getty Images Александр Усик

Фото: Yui Mok / PA Images / Getty Images

Но кое-что заставляет все-таки с банальностями не перебарщивать. Про Даниэля Дюбуа, которому 25 и который гораздо моложе 36-летнего Александра Усика, правильнее, видимо, говорить не как про «сырого», а как про специфического боксера. Специфику выражает даже его послужной список. В нем сейчас два десятка профессиональных боев, ровно столько же, сколько у неуязвимого пока украинца. И в этом перечне есть один-единственный, в котором исход пришлось определять судьям. В 2018 году таким образом Дюбуа взял верх над Кевином Джонсоном. Остальные завершались досрочно. Досрочно Даниэль Дюбуа проиграл в 2020 году Джо Джойсу, досрочно выиграл все остальные поединки.

Тут требуется уточнение. Даже в выигранных он пропускал грозящие бедой удары, иногда — много таких ударов, однако неизменно выкручивался благодаря ударам собственным. «Классика» Дюбуа — это его последний бой. В декабре прошлого года он встречался с южноафриканцем Кевином Лереной, который в первом раунде трижды «уронил» оппонента (отсюда и та самая травма колена). Но британец как-то пережил это избиение и потихоньку в себя пришел. А в третьем раунде бил уже он — и так хорошо, что поединок пришлось останавливать.

Даниэль Дюбуа — и это тезис, с которым никто не спорит — роскошный «стрелок». В современном боксе мало кто умеет так чувствовать тайминг атаки, так внезапно проводить ее.

Другое дело, что все свои таланты Дюбуа до сих пор демонстрировал на противниках, которые в сравнении с ртутным Александром Усиком выглядят удобными мишенями.

Но это не отменяет того факта, что в рукаве у «регулярного» чемпиона WBA при всей его внешней неказистости припрятан недурной козырь, заставляющий относиться к нему все же иначе, чем к обычному аутсайдеру. Так, например, как относится очередной известный британский супертяж Дэвид Прайс. Пытаясь спрогнозировать, что может случиться во Вроцлаве, Прайс назвал Дюбуа идеальной «банановой кожурой». Безобидная в принципе штука, на которой запросто можно поскользнуться, грохнувшись так, что уже без посторонней помощи не поднимешься.

Алексей Доспехов