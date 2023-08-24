Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пулково за три месяца обслужили свыше полумиллиона детей

C 1 июня по 23 августа петербургский аэропорт Пулково обслужил свыше полумиллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково).

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Самыми востребованными направлениями для детских путешествий из Пулково в пресс-службе назвали Сочи (12% детского пассажиропотока), Москву (12%) и Анталью (11%).

Также популярными направлениями стали Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды и Махачкала. На каждое из них приходится по 3% детского пассажиропотока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково разместил в зоне прилета коляски, которыми смогут бесплатно воспользоваться пассажиры с детьми.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...