В Пулково за три месяца обслужили свыше полумиллиона детей

C 1 июня по 23 августа петербургский аэропорт Пулково обслужил свыше полумиллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Самыми востребованными направлениями для детских путешествий из Пулково в пресс-службе назвали Сочи (12% детского пассажиропотока), Москву (12%) и Анталью (11%).

Также популярными направлениями стали Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды и Махачкала. На каждое из них приходится по 3% детского пассажиропотока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково разместил в зоне прилета коляски, которыми смогут бесплатно воспользоваться пассажиры с детьми.

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