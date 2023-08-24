Две пенсионерки в Свердловской области перевели мошенникам 550 тысяч рублей

В городе Новая Ляля за последние сутки две пенсионерки перевели телефонным мошенникам 550 тыс. руб., сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. По данным полиции, преступники звонили под видом сотрудника МВД и действовали по сценарию «ваш родственник попал в ДТП».

Одной из жертв мошенников, 90-летней женщине, сообщили по телефону, что ее дочь стала виновницей ДТП с потерпевшим. У пенсионерки потребовали передать все имеющиеся деньги курьеру, чтобы возместить ущерб пострадавшим в ДТП и помочь дочери избежать уголовной ответственности. Не созвонившись с близкими, потерпевшая передала мошенникам 250 тыс. руб. В тот же день аналогичный звонок поступил 73-летней женщине, которая передала мошенникам 300 тыс. руб.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Оперативники устанавливают личности подозреваемых.

Сотрудники полиции рекомендовали при поступлении подобных звонков не беседовать с неизвестным, а связаться с родственниками, чтобы убедиться, что все в порядке. Далее нужно сообщить о звонке в полицию и ни в коем случае не перечислять и не передавать никому деньги.

Ранее сообщалось и о других схемах мошенничеств. Так, в июне 60-летняя свердловчанка перевела телефонным мошенникам около 20,5 млн руб. Предпринимательница хранила 14 млн руб. на вкладах 13 банков. С ней связался лжесиловик и убедил ее в утечке паспортных данных и подозрительных денежных переводах в пользу террористических организаций. Он рекомендовал женщине закрыть все банковские вклады во избежание хищения средств. Свердловчанка выполнила рекомендации, а затем совершила сделку купли-продажи квартиры за 6,5 млн руб., которые она перевела мошенникам.

Ева Коршунова

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