Свердловчанка перевела около 20 млн рублей мошенникам

Жительница Свердловской области перевела телефонным мошенникам около 20,5 млн руб., сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. 14 млн руб. женщина перевела мошенникам, закрыв 13 банковских вкладов, а 6,5 млн руб. — продав квартиру.

По словам Валерия Горелых, 60-летняя предпринимательница хранила деньги на вкладах 13-ти банков для получения дополнительной прибыли. С ней связался лжесиловик и убедил ее в утечке паспортных данных и подозрительных денежных переводах в пользу террористических организаций. Поэтому он «настоятельно порекомендовал гражданке срочно закрыть все банковские вклады во избежание хищения средств. В противном случае "офицер" пригрозил хозяйке счетов уголовной ответственностью за содействие запрещенным организациям».

Женщина его рекомендации выполнила. Затем она совершила сделку купли-продажи квартиры за 6,5 млн руб., которые она также перевела мошенникам.

«Полиция возбудила и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)»,— отметил Валерий Горелых.

На другую схему мошенников попался сотрудник «Уралхиммаша». По словам полковника Горелых, на телефон мужчины пришло сообщение с предложением «прилично заработать на акциях "Газпрома"». Затем он перевел мошенникам около 3 млн руб.

В первом квартале 2023 года доля свердловчан, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, составила 34%. Актуальными мошенническими схемами остаются звонки якобы от службы безопасности банка, правоохранительных органов, предложения работы или приглашения принять участие в акциях и конкурсах. Среди уловок — размещение официальных логотипов в качестве аватарки и звонки с номеров, похожих на официальные.

Полина Хабарова

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