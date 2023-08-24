В Самаре трамвайные пути на ул. Ново-Садовой капитально отремонтируют

Муниципальное предприятие Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» ищет подрядчика для капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовая. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет выше 140 млн руб. Работы должны быть проведены на участке от ул. Ново-Вокзальная до пр. Кирова.

Заявки на аукцион принимаются до 8 сентября текущего года. Тогда же будет определен подрядчик для проведения работ по капремонту трамвайных путей. Деньги на эти цели будут направлены из федерального бюджета.

Ранее в Самаре проводился ремонт пр. Ленина. Это произошло после предъявления прокуратурой претензий к МП «Благоустройство».

Георгий Портнов