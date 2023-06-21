В Самаре ремонт проспекта Ленина начался после претензий прокуратуры к МП «Благоустройство»

Прокуратура обнаружила выбоины и просадки на проезжей части на пр. Ленина в Самаре. Повреждения дороги были выявлены во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство Октябрьского района города.

Фото: Администрация Самары

«По результатам проверки в адрес директора МП г.о. Самара "Благоустройство" внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении»,— говорится в сообщении.

После этого предприятие приступило к устранению повреждений. Ремонт пр. Ленина стартовал в Самаре в конце минувшей недели. Рабочие срезали верхний слой асфальта, но до сих пор не уложили новый.

Ранее были определены компании, которые займутся содержанием автомобильных дорог и пешеходных зон во всех девяти районах Самары. Куйбышевский, Ленинский, Железнодорожный, Советский, Октябрьский, Промышленный и Красноглинский районы, объединенные в один лот, достались МП «Благоустройство». Организация получила крупный госконтракт по максимальной цене — 757 млн руб. Победителем торгов в Самарском и Кировском районах стало ООО «Экомед». В Кировском районе благодаря конкуренции между «Экомедом» и ООО «Конор», действующим подрядчиком, стоимость контракта в итоге снизилась на четверть, до 150 млн руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Районы оптом и в розницу».

Георгий Портнов