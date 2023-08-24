В технопарк на базе ЮЗРК планируют инвестировать 2,5 млрд рублей

Новый владелец Южноуральского завода радиокерамики (ЮЗРК) – компания «Форэнерго» (Москва) планирует инвестировать не менее 2,5 млрд руб. в создание технопарка на базе предприятия. Об этом сообщает министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Планируется запустить литейное и керамическое производство, построить цех, выпускающий варисторы, а также завод по производству стеклянных изоляторов. «Форэнерго» намерено завершить его строительство до конца 2024 года.

«Радует, что новое руководство прислушалось к нашему совету создать на базе предприятия современный технопарк. Мы готовы предоставить все возможные инструменты господдержки и по линии минпрома, и по линии регионального фонда развития промышленности, поскольку видим Южноуральск центром радиоэлектронной промышленности области», – отметил глава минпрома Челябинской области Павел Рыжий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области в июне 2021 года открыл конкурсное производство в отношении ЮЗРК, которое включено в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Заявление о банкротстве направило само предприятия из-за долгов по налогам в размере 327,4 млн руб. С весны 2022 года на площадке работает ООО «ЮЗРК групп» (входит в московское производственное объединение «Форэнерго»). Именно эта компания в апреле этого года приобрела на торгах имущественный комплекс банкрота за 152,8 млн руб.

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