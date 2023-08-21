Поезда Екатеринбург — Челябинск не будут курсировать три дня

Пригородных поезда Екатеринбург — Челябинск не будут ходить 28 августа, 4 и 11 сентября. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), это связано с работами по обновлению пути на однопутных перегонах Верхний Уфалей — Иткуль и Иткуль — Маук Южно-Уральской железной дороги.

По данным СвЖД, ограничения коснутся следующих рейсов:

№7120/7122 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 8:36);

№7126/7124 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 18:00);

№7123/7125 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 6:39);

№7121/7119 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 19:06).

Напомним, СвЖД с 29 августа по 29 сентября запустит дополнительные пригородные поезда «Орлан» из Екатеринбурга до станции Михайловский завод. Поезда №7011/7012 курсируют с промежуточной остановкой в Бажуково — на ближайшем пункте к природному парку «Оленьи ручьи».

Полина Хабарова

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