На курорте «Роза Хутор» поселились альпаки

Парк «Пача Мама» для милых обитателей из Перу создали на высоте более 1100 метров над уровнем моря

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Обитателями парка в горах Сочи стали 20 альпак. Их привезли из специальных европейских питомников, где разводят таких животных. Как и положено в течение двух месяцев они проходили карантин под контролем ветеринарных врачей и адаптировались к новому месту жительства. Теперь пообщаться с забавными альпаками могут все желающие.

- Традиционное место обитания альпак – перуанские Анды. Поэтому, на горном курорте «Роза Хутор» они чувствуют себя замечательно. После тщательного выбора места и консультаций с учеными Сочинского национального парка, для них была определена площадка с потрясающим видом на окружающие вершины. В соответствие со всеми требованиями Россельхознадзора альпак поселили в просторные открытые вольеры, чтобы животные чувствовали себя абсолютно свободно, - рассказал создатель парка альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» Сергей Слабунов.

Альпаки очень любят морковку. Хрустящие, тонко-нарезанные ломтики оранжевого овоща для них – настоящее лакомство. Вот только переедать его нельзя. Поэтому за дневной нормой морковки для каждой альпаки в парке «Пача Мама» внимательно следят ветеринары.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

- Видимо в России альпакам так понравилось, что за время карантина одна из парочек даже решила завести детеныша. Так что вскоре ждем пополнения. Альпаки – очень общительные и любознательные существа, на своей родине Перу они считаются домашними животными. Настоящая звезда нашего парка – годовалый самец Уно. Не случайно он носит имя, которое в переводе с испанского значит Первый. Он стал первым детенышем альпаки, который родился в парке альпак в Воронеже. Его мама отказалась от него, люди несколько недель выкармливали его молоком с рук. Поэтому Уно всегда очень рад гостями, - поделился Сергей Слабунов.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Не смотря на то, что альпаки считаются хорошо социализирующимися животными, которые не любят быть в одиночестве, в парке ограничивают количество посетителей и экскурсий к ним. По мнению представителей парка, любое общение должно быть им в радость. Кстати, погладить альпаку - это не просто приятная забава и возможность получить кусочек счастья, но настоящая антистрессовая терапия. Ее благотворный эффект теперь можно почувствовать и в горах Сочи. Часовые экскурсии в «Пача Мама» стартуют по сеансам, парк открыт ежедневно с 10:00 до 18:30. Добраться до места, где живут альпаки, покормить и обнять их, можно на бесплатном шаттле от «Роза Приюта» на верхней станции канатной дороги Олимпия или прогулявшись буквально 15 минут по тропе «Озерный траверс» от Горной Олимпийской деревни.

Стоит сказать, что альпаки – не единственные обитатели парка на курорте «Роза Хутор». Их соседи – пушистые кролики породы «Французский баран», чей «размах ушей» достигает полуметра, и милые овечки, среди которых есть представители вида с четырьмя рогами. В «Пача Мама» гостей также ждут детская игровая площадка, фотозоны и арт-объекты, костровище с живым огнем и сувенирная лавка. Осенью откроется и кафе перуанской кухни.

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