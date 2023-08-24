Золото конькистадора

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» побил мировой рекорд по годичной стоимости контракта с хоккеистом. «Торонто» продлил на четыре года соглашение с 25-летним центрфорвардом Остоном Мэттьюсом. Договор предусматривает, что получать он будет по $13,25 млн в год. Это делает Мэттьюса самым высокооплачиваемым игроком сильнейшей хоккейной лиги мира. Прежнего рекордсмена — Натана Маккинона — он обошел почти на $650 тыс. А от единственного представителя России в топ-10 «богачей» НХЛ — Артемия Панарина — оторвался более чем на $1,6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остон Мэттьюс за следующие четыре года заработает более $50 млн

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters Остон Мэттьюс за следующие четыре года заработает более $50 млн

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» продлил на четыре года соглашение со своим центрфорвардом, обладателем Maurice Richard Trophy 2020 и 2021 годов (награда, вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ) Остоном Мэттьюсом.

В сезоне-2020/21 он отметился 41 заброшенной шайбой, а в следующем забросил уже 60 и был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Примечательной в контракте, который подписал нападающий (в 2016 году он был выбран «Торонто» в первом раунде драфта НХЛ под общим первым номером), является его ежегодная стоимость для «Торонто». Мэттьюс будет получать по $13,25 млн за сезон, что является рекордным показателем для сильнейшей хоккейной лиги мира.

Отметим, что если ранжировать игроков по общей стоимости и протяженности их контрактов, то соглашение «Торонто» с Мэттьюсом не выглядит каким-то выдающимся. Потому что есть Ши Уэббер, который должен по 14-летнему контракту с «Монреаль Канадиенс» заработать, согласно данным портала Spotrac.com, $110 млн (крупнейший показатель в лиге), Сидни Кросби с имеющимся у него соглашением на $104,4 млн за 12 лет, игрок «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккинон ($100,8 млн за восемь лет).

Однако контракты упомянутых игроков, скажем так, отягощены смазывающими их реальную ежегодную стоимость факторами — длительностью соглашений и неравномерностью выплат по ним. Для примера: у Сидни Кросби в сезоне-2013/14 зарплата составляла $12 млн. Потом она уменьшалась, и в последние годы действия контракта Кросби получает не более $3 млн за сезон.

Учитывая это, $13,25 млн за сезон, о которых договорился Мэттьюс, выглядят очень солидно. По средней зарплате он заметно, на $650 тыс., обошел того же Маккинона, а идущего на третьем месте форварда «Эдмонтон Ойлерс» Коннора Макдэвида — на $750 тыс. На четвертом месте по среднегодовой зарплате в НХЛ расположился российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин (по семилетнему контракту он получает в среднем по $11,64 млн в год). Самый известный из россиян, выступающих в НХЛ, Александр Овечкин не попадает даже в топ-20 рейтинга — капитан «Вашингтон Кэпиталс» на 23-м месте ($9,5 млн в год по пятилетнему контракту).

Стоит, впрочем, отметить, что рекордные зарплаты, которых добиваются игроки НХЛ, пока еще сильно уступают заработкам топовых игроков в других видах спорта.

На данный момент самым крупным в истории спорта контрактом (речь именно о выплатах за игру, а не о поступлениях от рекламных или иных договоров, в противном случае вне конкуренции был бы португальский футболист Криштиану Роналду, которому сотрудничество с саудовским «Ан-Насром» должно приносить около $200 млн в год) остается соглашение, подписанное в 2020 году между Патриком Махоумсом и «Канзас Сити Чифс» (американский футбол). По нему Махоумс получит $503 млн за десять лет. В среднем получается чуть меньше, чем у лидера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт Уорриорс» Стефена Карри. Его среднегодовая зарплата составляет около $53 млн — и это лучший показатель в лиге. Однако нынешний контракт Карри рассчитан всего на четыре года.

Александр Петров