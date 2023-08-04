Статую универсанта может переехать от СПбГУ к «Максидому»

Права на статую универсанта у здания Двенадцати коллегий принадлежит гендиректору «Максидома» Александру Евневичу, пишет 4 августа «Фонтанка». СПбГУ при этом отношения к монументу не имеет.

Как оказалось, в 2000-е годы господин Евневич оплатил изготовление и установку статуи универсанта. Группа компании «Орими», главой которой является предприниматель, рассматривает вопрос перемещения монумента к «Максидому» на Уральской улице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что градостроительный совет Санкт-Петербурга поддержал установку памятника министру народного просвещения Российской Империи графу Сергею Уварову, который заменит скульптуру «Крылатого гения» во дворе СПбГУ.

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