К центру набора бойцов в ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге возложили цветы

К центру набора бойцов в ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге на ул. Розы Люксембург стали возлагать цветы, сообщает корреспондент «Ъ-Урал». На территорию приезжают машины и в здание проходят мужчины. Окна в центре завешены флагами.

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Напомним, вчера в Тверской области разбился самолет, на борту которого находились основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, командовавший бойцами ЧВК. Всего в самолете находились десять человек, все они погибли.

По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения самолета мог стать взрыв, произошедший в хвосте. Эксперты полагают, что пробоины в фюзеляже и крыльях свидетельствуют о возможном поражении бизнес-джета ракетой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вагнер» потерпел небоевое поражение.

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