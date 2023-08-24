Росприроднадзор: воронежский музей ВДВ строится с отклонениями от проекта и с экологическими нарушениями

В Воронеже сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявили нарушения природоохранного законодательства при строительстве музея воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, подрядчик ООО «Стройполимермонтаж» работает «с отступлением от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы».

Кроме того, выявлено несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления.

Ведомство выдало компании предписание об устранении выявленных нарушений, виновные лица «вызваны на составление протокола».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Стройполимермонтаж» зарегистрировано в Воронежской области в июне 2003 года для неспециализированной оптовой торговли. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 90,3 млн руб., чистая прибыль — 421 тыс. руб. Гендиректором и единственным владельцем является Александр Привезенцев. По собственным данным, компания специализируется на предоставлении «комплексных услуг» по восстановлению ремонту или строительству трубопроводов.

Воронежский «Стройполимермонтаж» получил контракт на строительство музея за 191,8 млн руб. в марте 2022 года. Из документации следует, что стоимость работ выросла до 246,8 млн.

Объект должен был быть сдан в нынешнем июле, но «в связи с финансовыми сложностями и увеличенными сроками поставки некоторых материалов» срок был сдвинут на сентябрь. В начале августа мэрия сообщила о наверстывании темпов работ.

Александр Прытков

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