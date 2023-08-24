Самолет, летевший в Екатеринбург, экстренно сел в Минеральных Водах

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург и подавший сигнал тревоги, совершил экстренную посадку в Минеральных водах, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе авиакомпании. Сообщалось, что борт подал сигнал над Каспийским морем.

В пресс-службе также уточнили, что угрозы для пассажиров Airbus A321 не было и никто не пострадал. «Экипаж принял решение о незапланированной посадке в целях более детальной оценки неисправности. В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации»,— прокомментировали в авиакомпании.

По данным Telegram-канала Ural Mash, в багажном отсеке самолета произошло задымление.

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