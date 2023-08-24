В Петербурге огласили приговор лидерам саентологической церкви

Невский районный суд Санкт-Петербурга признал лидера Саентологической церкви Петербурга (деятельность религиозно-философского течения признана в РФ нежелательной) Ивана Мацицкого виновным в незаконном предпринимательстве, разжигании ненависти или вражды, создании экстремистского сообщества и назначил ему наказание в виде 6.5 лет в ИК общего режима. Господин Мацицкий был отпущен в зале суда с учетом отбытого наказания, передает корреспондент «Ъ-СПб».

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Также лидеру саентологов запретили заниматься деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях сроком на 2 года.

Его сподвижников Галину Шуринову, Анастасию Терентьеву и Сахиба Якубу оглы Алиева и Констанцию Есаулкову суд признал виновными по аналогичным статьям и назначил штрафы от 600 тыс. руб. до 1,3 млн руб. Все фигурантов освобождены от наказания за истечением сроков.

Бумаги, схожие с денежными средствами, конфисковали в доход государства.

Ранее прокуратура запросила петербургским саентологам суммарно 29 лет колонии. По версии следствия, обвиняемые унижали достоинство людей, которые выходят из лона церкви и определяли их как «лиц, доставляющих неприятности». За счет проведения сайентологических программ, говорится в материалах дела, саентологи получили с января 2013 года до 21 июня 2016 года свыше 276 млн рублей.

Сам господин Мацицкий был арестован в июне 2017 года и отправлен в СИЗО, однако в 2019 году Городской суд, несмотря на возражения следователей, которые обвинили адвокатов в дезорганизации работы, отказался продлить арест учредителю церкви. Он был освобожден под запрет определенных действий.

Андрей Кучеров

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