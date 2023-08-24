Полиция обнаружила около 20 мигрантов-нарушителей на вокзале в Самаре

Сотрудники отдела миграции самарского УМВД провели с патрульно-постовой службой полиции рейд на территории городского железнодорожного вокзала. Во время него силовики выявили нарушения миграционного законодательства среди граждан, которые приехали в Самару на поезде. Об этом сообщает региональный главк.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«По итогам проверки выявлено 19 нарушений. В отношении 18 граждан составлены протоколы об административном правонарушении»,— говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала мигрантов во время рейда на Кировском рынке в Самаре. в отношении 16 человек были составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»).

Георгий Портнов