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Полиция задержала мигрантов во время рейда на Кировском рынке в Самаре

Полиция при содействии бойцов ОМОН областного Управления Росгвардии провела рейд на рынке на проспекте Кирова в Самаре. Во время него силовики пресекли 17 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В частности, в отношении 16 человек составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). Кроме того, один из работников рынка привлечен к ответственности за незаконную трудовую деятельность в РФ (ст. 18.10 КоАП РФ).

Фото: ГУ МВД Самарской области

Также рассматривается вопрос о выдворении с территории России четырех иностранцев. Ранее в Самаре полицейские задержали мигрантов, которые незаконно работали на торговой базе.

Георгий Портнов

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