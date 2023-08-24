Легкоатлетическому стадиону в Махачкале, названному в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, вернули прежнее название — «Труд». В Госдуме сказали, что это решение местных жителей. Переименовать стадион в июле 2023 года поручил глава республики Сергей Меликов. «В честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — заявил глава Дагестана. Елена Исинбаева, несмотря на все эти события, навсегда останется великой спортсменкой, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Какими странными и извилистыми дорожками ходит спортивная слава. Несколько фраз, и вдруг из кумира поколения атлет превращается в объект ненависти. Как быстро забыты 28 мировых рекордов в прыжках с шестом под российским флагом. Как быстро ушел из памяти тот факт, что Исинбаева — Герой России. И звание это у нее никто не отнимал и вряд ли будет. Особенно если учесть тот факт, что спортсменка не нарушила ни один закон нашей страны.

Как любопытно работает человеческое сознание. Буквально пару лет назад, когда один известный интернет-портал опрашивал поклонников спорта, пытаясь составить рейтинг наших лучших атлетов всех времен и народов, первое место занял Александр Овечкин — нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», второе — Мария Шарапова — теннисистка, которая давно не живет в России. Третьей в том списке, кстати, стала Елена Исинбаева.

В топ 100 рейтинга было немало людей, давно покинувших родину, а кто-то ныне вообще признан ионогеном. Среди известных атлетов много тех, кто и сейчас живет и работает за границей. Но к ним общественность относится с пониманием — контракт, мол, есть контракт. А вот Исинбаеву как-то неожиданно возненавидели. Причем за то, что она в целом сказала правду, ведь воинские звания в нашей стране почему-то присваивают тем людям, которые не имеют к армии никакого отношения.

Как сказали в Думе по подводу переименования стадиона, люди приняли решение, а чиновники быстро отреагировали. Возможно, такое бывает, но я, честно говоря, не встречал. А вот с желанием на всякий случай откреститься от того или иного человека сталкивался не раз. И в тот момент, когда я прочитал о том, что стадиону в Махачкале, который шесть лет носил имя олимпийской чемпионки, вернули название «Труд», подумал о двойных стандартах.

Ведь эта тема так часто возникает последнее время в разного рода политических шоу. Только почему одни атлеты, которые работают и живут за рубежом, по-прежнему считаются героями страны, а другие, находясь в той же позиции, вдруг становятся предателями? Это взять в толк я не могу.

Причем даже на одних и тех же федеральных каналах, просто в разных программах, нам говорят диаметрально противоположные вещи. Например, сначала поливают грязью теннисистов за то, что они подписали декларацию о нейтралитете, а потом восхищаются их победами и классной игрой.

Понятно, что делают это разные люди, но общая картина выглядит, согласитесь, странно. Создается впечатление, что без четкого распоряжения сверху не все могут понять, как относиться к тому или иному событию в мире спорта или атлету. Но как бы кто не пытался менять названия арен, величие спортсмена, если он действительно велик, точно никуда не денется.

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