Работающие в новых регионах российские врачи получат дополнительные соцгарантии

Врачи Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова, выезжающие в новые регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), получат компенсацию за проезд к месту работы и обратно, говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Правительство заявило, что решение о введении новых выплат «обеспечит дополнительные социальные гарантии работающим в новых регионах медработникам». «Решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 4 марта 2023 года»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

В мае правительство установило единовременные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам, приезжающим работать в гарнизонные медицинские учреждения в новых регионах. Выплаты составят от 500 тыс. до 2 млн руб. Они будут зависеть от местоположения воинской части. Участвовать в программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов.

Александр Кислов