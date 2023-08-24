В Петербурге средняя стоимость ночи в номере отеля увеличилась на 10%

В Санкт-Петербурге за январь-август 2023 года средняя цена за одну ночь проживания в номере отеля увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 5951 рубля. В сравнении с 2021 годом рост составил 14,7%, сообщили в компании Hotel Advisors.

Наиболее сильный рост показали трехзвездочные отели: +21,3% к аналогичному периоду 2021 года.

Положительная динамика наблюдается и по загруженности отелей, которая в сравнении с 2022 годом повысилась на +9,9%, в сравнении с 2021 годом — на 23,7%.

За восемь месяцев загрузка составила 65,3%. При этом до показателей 2019 года рынок пока недотягивает. По данным Hotel Advisors, августе текущего года загрузка составила 82,5%, в августе 2019 года — 89,8%.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Отели гонятся за доходами».

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