Красную площадь временно закрыли для посетителей 24 августа

Красная площадь в Москве 24 августа будет временно закрыта для посетителей, рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея. Причина ограничения доступа на Красную площадь не уточняется.

«Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея — через вход №3 у памятника Жукову»,— говорится в сообщении пресс-службы музея. Кроме того, как уточнили в музее, будут закрыты Покровский собор и музейный магазин на Никольской.

В последний раз Красную площадь закрывали 24 июня «в связи с проведением там мероприятий». Также Красная площадь была закрыта с 27 апреля по 10 мая, когда там шла подготовка к Параду Победы.

Александр Кислов