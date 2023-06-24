Красная площадь и Мавзолей Ленина 24 июня будут планово закрыты для посетителей

В Москве 24 июня будут закрыты Красная площадь и Мавзолей Ленина. Федеральная служба охраны предупреждала об этом 20 июня. Решение принято из-за «проведения мероприятий».

ФСО не уточняло, в связи с какими мероприятиями будут закрыты объекты. По информации источника «Интерфакса», они связаны с чествованием выпускников российских учебных заведений. В России 24 июня отмечается День молодежи.

Музей Кремля с 23 июня приостановил посещение музеев из-за закрытия территории Московского Кремля. Средства за билеты будут возвращены. В ФСО подтвердили закрытие Кремля для посещения.

Леонид Уварчев