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Коммерсантъ FM
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Красная площадь и Мавзолей Ленина 24 июня будут планово закрыты для посетителей

В Москве 24 июня будут закрыты Красная площадь и Мавзолей Ленина. Федеральная служба охраны предупреждала об этом 20 июня. Решение принято из-за «проведения мероприятий».

ФСО не уточняло, в связи с какими мероприятиями будут закрыты объекты. По информации источника «Интерфакса», они связаны с чествованием выпускников российских учебных заведений. В России 24 июня отмечается День молодежи.

Музей Кремля с 23 июня приостановил посещение музеев из-за закрытия территории Московского Кремля. Средства за билеты будут возвращены. В ФСО подтвердили закрытие Кремля для посещения.

Леонид Уварчев

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