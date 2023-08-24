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Коммерсантъ FM
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Рекламу ижевской кофейни признали ненадлежащей из-за оскорбления чувств верующих

В столице Удмуртии рекламу кофейни «Кофе Семь» признали ненадлежащей и нарушающей законодательство, поскольку та оскорбляла чувства верующих. В частности, предметом спора стали буклеты, изданные в честь 20-летия заведения, где был изображен чайник, заливающий кофе в открытый купол колокольни собора Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС России.

Собор Александра Невского в Ижевске

Собор Александра Невского в Ижевске

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Собор Александра Невского в Ижевске

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Надпись и изображение на буклете возмутили Ижевскую и Удмуртскую епархию, где частично демонтированный купол с крестом посчитали похожим на «действия советских властей по разрушению святынь». Изображение креста на падающем куполе также «грубо нарушило религиозные чувства верующих православных христиан».

В самой кофейне «Ъ» рассказали, что заведение не хотело оскорбить чьи-либо чувства, а буклеты убрали сразу после появления первых жалоб. В результате рекламу признали ненадлежащей. Нарушителю грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Отметим, что кофейня располагается напротив собора. На этом месте заведение появилось в 2003 году.

Софья Лямина, Ижевск

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