В Петербурге появится новый образовательно-производственный кластер

В Санкт-Петербурге будет создан образовательно-производственный центр «Радиоэлектроника», реализуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект создадут на базе трех учебных заведений (Колледж электроники и приборостроения, Колледж информационных технологий и Радиотехнический колледж) и предприятий, действующих в реальном секторе экономики – АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод» и ОАО «Магнетон».

Предполагается, что создание центра «Радиоэлектроника» позволит сократить обучение по востребованным в отрасли профессиям на 1 год. Длительность подготовки кадров будет составлять от 10 месяцев до 3,5 лет в зависимости от профессии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Кронштадте откроют частный туристический центр.

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