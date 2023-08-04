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В Кронштадте откроют частный туристический центр

Комиссия по подготовке изменений в генплан Санкт-Петербурга удовлетворила заявку ООО «Альянс», попросившее установить общественно-деловую зону на земельном участке площадью почти 4 га около пересечения Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги, сообщает «Деловой Петербург».

В проекте генплана этот участок был обозначен как зона режимных территорий.

ООО «Альянс» в начале 2020 года приобрело за 19,4 млн рублей комплекс зданий по адресу: Цитадельская дорога, 2. Земельный участок при этом остался в собственности Минобороны. В заявке для комиссии было сказано, что комплекс был куплен с целью создания культурно-досугового центра с творческим кластером и туристско-информационного центре с объектами обслуживания. В заявке отмечается, что тогда же, в 2020 году, предложение о размещении туристического центра поддержал проектный офис «Управление стратегическим развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга».

Руководитель офиса, специальный представитель губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов рассказал, что суть проекта в том, чтобы создать «точку входа» к кронштадтским достопримечательностям, и, в частности, к «Острову фортов». Участок, купленный «Альянсом», расположен таким образом, что все посещающие Кронштадт туристы проезжают мимо него. По словам господина Котова, на участке может расположиться стоянка туристических автобусов. Кроме того, в проектном офисе хотели бы поставить там макет Кронштадтской крепости.

В 2022 годы «Альянс» отремонтировал одно из купленных зданий и открыл в нем кафе. ООО «Альянс» — микропредприятие, зарегистрированное в Петербурге в 2016 году, генеральный директор Никита Калинцев. Выручка в 2022 году, согласно СПАРК, составила 66,7 млн рублей, чистая прибыль 29 млн рублей.

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