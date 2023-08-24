На Ставрополье задержан сбивший подростков в Пятигорске водитель

Мужчину, совершившего ДТП в Предгорном округе Ставрополья, в результате которого погибло трое несовершеннолетних велосипедистов, задержала полиция. Ему уже предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Свою вину задержанный полностью признал. Следователи продолжают процессуальные действия для установления причин происшествия.

ДПТ в Предгорном округе произошло вечером 23 августа. Трое несовершеннолетних спортсменов возвращались из Пятигорска в Георгиевск и попали в аварию, в результате которой погибли.

Анастасия Назарова