Три несовершеннолетних велоспортсмена погибли на Ставрополье

Около 16:50 23 августа на дороге из Пятигорска в Георгиевск в ДТП погибли трое несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

«Ребята в сопровождении тренера возвращались на велосипедах с соревнований. ДТП произошло на трассе»,— написал Дмитрий Ворошилов.

Глава администрации города выразил соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале пообещал досконально разобраться в причинах ДТП.

«Работают правоохранительные органы. Водитель машины, которая участвовала в ДТП, будет задержан»,— написал губернатор.

Анастасия Назарова