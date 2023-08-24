Суд прекратил производство по делу Игоря Андреева

Прекращено производство по делу об административном правонарушении в отношении врио министра имущественных отношений Самарской области Игоря Андреева, который подавал заявление в полицию на депутата Совета депутатов Самарского района Самары от партии Справедливая России — Патриоты — За Правду (СРЗП) Алексея Митрофанова. Разбирательство происходило после драки между представителями законодательной и исполнительной ветвей власти. Инцидент произошел 17 января текущего года в кофейне на ул.Льва Толстого.

По одной из версий причиной драки якобы стал давний конфликт между врио министра и депутатом, по другой — недобрый взгляд чиновника. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн отмечал, что компания, которую возглавляет Алексей Митрофанов, связана с рынком рекламных конструкций, именно за это направление якобы отвечает врио министра Игорь Андреев.

«Мировой суд принял решение о прекращении дела об административном правонарушении, проверив доводы обеих сторон и оценив имевшиеся в деле доказательства. Действия моего подзащитного были связаны с необходимой самообороной, он защищал себя. Более того, данный конфликт был запланирован. Один из свидетелей заявил, что также собирались уничтожить имущество Игоря Андреева, ему поступали угрозы и требования об отставке. Сам подзащитный вел себя достойно, конфликт не провоцировал. Решение суда пока в законную силу не вступило. Впереди еще будут разбирательства по фактам угроз региональному чиновнику и членам его семьи. Будем бороться за справедливость», — рассказал «Ъ-Волга» адвокат Игоря Андреева Алексей Абрамов.

Игорь Андреев назначен временно исполняющим обязанности главы министерства имущества Самарской области в октябре 2021 года. До этого министром был Сергей Черепанов, которого уволили из-за утраты доверия.

Евгений Чернов