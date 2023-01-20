В Самаре врио министра имущественных отношений подал ответное заявление на депутата

Врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев подал встречное заявление в полицию на депутата Совета депутатов Самары от партии Справедливая России — Патриоты — За Правду (СРЗП) Алексея Митрофанова. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Глава минимущества региона, по данным господина Хинштейна, утверждает, что депутат нанес ему удары по голове. Алексей Митрофанов, в свою очередь, настаивает, что Игорь Андреев ударил первым и распылил в лицо газовый баллончик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com Фото: VK.com

«Полиция, которая разбирается в драке, уже назначила экспертное обследование Митрофанова: если вред здоровью подтвердится — министра ждёт уголовное дело. Параллельно — будет обследован теперь и вред здоровью Андрееву»,— написал Александр Хинштейн.

О драке между представителями законодательной и исполнительной ветвей власти стало известно вчера, 19 января. Инцидент произошел 17 января в кофейне «Корж» на ул.Л.Толстого.

По одной из версий причиной драки якобы стал давний конфликт между врио министра и депутатом, по другой — недобрый взгляд чиновника.

По информации Александра Хинштейна, конфликт связан с тем, что компания, которую возглавляет Алексей Митрофанов, связана с рынком рекламных конструкций, именно за это направление якобы отвечает министр Игорь Андреев.

«Более того, третьим участником потасовки в кофейне был замдиректора ГБУ "Центр размещения рекламы" Роман Эпов. Эта структура, подведомственная минимуществу, занимается установкой и размещением рекламных конструкций»,— сообщает Александр Хинштейн.

По данным Kartoteka.ru, Алексею Митрофанову принадлежат ООО «Агростроймонтаж2» и ООО «Альфа Строй», специализирующиеся на строительстве.

Как ранее сообщил «Ъ» депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев, по его информации, врио министра и депутат не были знакомы друг с другом, конфликт между ними произошел на бытовой почве. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Чиновник и депутат не сошлись взглядами».

Сабрина Самедова