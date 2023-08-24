Стоимость строительства набережной в Краснодаре увеличилась до 4 млрд рублей

Стоимость реализация инвестиционного проекта по строительству набережной реки Кубань в Краснодаре за три года увеличилась с 3,3 до 3,9 млрд руб. Об этом «РБК Краснодар» сообщил директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По его данным, сейчас администрацией прорабатывается возможность финансирования проекта.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в 2021 году проект строительства набережной в Краснодаре от Рождественского парка до Тургеневского моста прошел краевую госэкспертизу. Строительство разделено на 13 этапов. Протяженность набережной составит почти 4 тыс. м.

Наталья Решетняк

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