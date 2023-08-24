Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость строительства набережной в Краснодаре увеличилась до 4 млрд рублей

Стоимость реализация инвестиционного проекта по строительству набережной реки Кубань в Краснодаре за три года увеличилась с 3,3 до 3,9 млрд руб. Об этом «РБК Краснодар» сообщил директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

По его данным, сейчас администрацией прорабатывается возможность финансирования проекта.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в 2021 году проект строительства набережной в Краснодаре от Рождественского парка до Тургеневского моста прошел краевую госэкспертизу. Строительство разделено на 13 этапов. Протяженность набережной составит почти 4 тыс. м.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...