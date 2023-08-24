Юрлицо компании оштрафовано на 20 млн рублей за попытку дать взятку приставу

Юридическое лицо ООО «Денис» из Самарской области выплатит административный штраф в размере 20 млн руб. Решение не вступило в законную силу. Основанием для возбуждения дела по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере) и применения санкций стала попытка представителя компании дать взятку судебному приставу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики установили, что в сентябре 2021 года представитель ООО «Денис» предложил незаконное вознаграждение на сумму 2,9 млн руб. начальнику отдела судебных приставов по Новокуйбышевску. За указанную сумму правоохранитель должен был помочь предполагаемому взяткодателю со взысканием задолженности по исполнительному производству в пользу указанной организации.

При этом объем незаконного вознаграждения составил 10% от суммы, подлежащей взысканию. Однако судебный пристав от взятки отказался.

Позже факт коррупционного нарушения установила прокуратура во время проверки.

Для того, чтобы обеспечить выплату указанным юрлицом штрафа, арестованы банковский счет и недвижимость предприятия, включая здания и земельный участок.

Ранее в Самаре юридическое лицо компании было оштрафовано за аналогичное нарушение. Представитель фирмы пытался дать взятку сотруднику налоговой службы, но безуспешно.

Георгий Портнов